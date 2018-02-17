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| | Двух человек, упавших под лед на Москве-реке, ищут водолазы

Двух человек, упавших под лед на Москве-реке, ищут водолазы

Вчера, 20:44
Под лед на Москве-реке провалились пять человек, троих из них удалось спасти, остальных ищут водолазы. Об этом рассказали в Росгвардии.
 

Двух человек, упавших под лед на Москве-реке, ищут водолазы

 

Согласно имеющимся данным, группа из пяти человек каталась на снегоходах по реке возле гидроэлектростанции. В один момент, два человека провалились под воду. Сотрудники Росгвардии, рискуя собственными жизнями, с помощью веревки и спасательного кругу вытянули на берег трех мужчин, в воде могут находиться еще двое, их поиски продолжаются.

Ранее представители департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности, в компании катающихся находилась девушка, ее также затянуло под лед, на ее поиск отправилась дежурная смена водолазов. Спасенных людей осмотрели медики на спасательной станции.

Два дня назад на Ямале провалился под лед грузовик. Согласно данным, автомобилист не смог справится с управлением, выехал на рубежи ледовой переправы и попал в воду. На место аварии выезжала специальная техника.

Никита Готский
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