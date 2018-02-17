Родители прокомментировали условия детсада, в котором умерла 3-летняя девочка

Родители детей из детсада, где умерла 3-летняя девочка, поведали о плохих условиях в учреждении. По их словам, там сильная наполняемость, из-за чего педагоги не могут уследить за всеми воспитанниками.

Никита Готский

Как утверждает одна из матерей, в садике один воспитатель на 50 детей. Малыши могут спокойной уйти куда угодно, даже домой и никто не заметит их отсутствия. В этом районе наблюдается такая же ситуация с наполненными детсадами, когда люди приходят забирать детей обратно, они видят, насколько уставшие в результате работы педагоги. По мнению родителей, о ситуации должны узнать государственные органы: Роспотребнадзор и прокуратура, дабы разобраться в произошедшем.Другая женщина заметила, что умершая девочка посещала разновозрастную группу, куда ходили дети 3-6 лет. Она считает, что наличие данной группы неправильно, ведь дети таких возрастов абсолютно разные и с неравным восприятием, а нести ответственность за произошедшее будет воспитатель.Прежде СМИ писали о смерти 3-летней девочки в детсаду Новой Москвы. Приехавшие медики зафиксировали смерть малышки.