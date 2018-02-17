В Саратове взорвалась железнодорожная цистерна

17 февраля в Заводском районе в городе Саратов произошел крупный пожар. На железной дороге взорвалась цистерна с нефтью.

Пелагея Лебединская

Пожар произошел в районе 16:00. На пульт пожарной службы поступило сообщение о том, что на промывочно-пропарочной станции железной дороги на 3-м Нефтяном проезде произошло возгорание цистерна с нефтью. По показаниям очевидцев, в цистерне произошла утечка нефти, которая пролилась на землю, после чего произошло возгорание. Сотрудники пожарной службы мгновенно отреагировали на вызов и вскорости очаг возгорания был погашен, к счастью, пламени не удалось перекинуться на другие цистерны, что могло воспрепятствовать взрыву.В данный момент причина возгорания и утечка нефти выясняется, при пожаре пострадавших нет.