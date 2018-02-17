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| | В Подмосковье «медовый король» оказался должен 310 тысяч евро из-за мошенников

В Подмосковье «медовый король» оказался должен 310 тысяч евро из-за мошенников

Вчера, 18:31
Житель Подмосковья Михаил Тимофеев на протяжении всей жизни разводил пчёл и работал на пасеке. Два года назад он захотел открыть своё дело, но вместе с партнёрами, которые обманным путём заставили подписать пункт, где «медовый король» обязывается выплатить 310 тысяч евро, как сообщает VistaNews.

В Подмосковье «медовый король» оказался должен 310 тысяч евро из-за мошенников

 

По словам мужчины, он раньше бизнесом не занимался. Потом всё-таки появилась фирма «Тимофеевский мёд». В документе, относящемся к ней, оказался пункт о том, что пасечник занимал у бизнес-партнёров 310 тысяч евро, которые потом с него и начали требовать. «Медовый король» обратился в полицию, подчеркнув, что ставил подпись, когда ему нездоровилось.

Мошенники посещали мужчину, когда он лежал в больнице. В настоящее время «медовый король» потерял все свои сбережения, которые ушли в счёт приписанного ему займа. Также из-за того, что пасечник не может его выплатить, против него возбудили уголовное дело. Специалисты в области криминологии предупреждают, что во избежание подобных ситуаций лучше читать все документы до конца, а также консультироваться с юристами, если что-то не понятно.

Ирина Летинская
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