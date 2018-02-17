В Подмосковье «медовый король» оказался должен 310 тысяч евро из-за мошенников

В Подмосковье «медовый король» оказался должен 310 тысяч евро из-за мошенниковВчера, 18:31
После того, как отгремел вальс Мендельсона для пары Никиты Преснякова и Алены Красновой, общественность интересовал вопрос: куда же отправятся молодые для
Поклонники раскритиковали новый клип экс-участницы проекта "Голос" Марины Король на песню "Россия. Я патриотка". Соответствующее видео опубликовано на канале
Молодожены из Польши устроили после свадьбы «бесконечный» медовый месяц. Пара решила не ограничиваться несколькими неделями отдыха и растянуть удовольствие как