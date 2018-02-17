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| | МЧС перегруппировало силы на месте падения Ан-148

МЧС перегруппировало силы на месте падения Ан-148

Вчера, 17:34
Руководитель МЧС Владимир Пучков указал перегруппировать силы, использованные в утилизации итогов аварии Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС перегруппировало силы на месте падения Ан-148

 

По словам министра, все поисковые операции продолжаются, в настоящее время выполняется комплекс задач, решаемый системой МЧС, а также иными службами, которые работают в режиме ЧС. Также Пучков дал указание подготовить предложения по транспортировке останков погибших к пункту захоронений. Он призвал осуществлять мероприятия на местах с привлечением специалистов Роструда, соцзащиты и медбригад.

На месте падения Ан-148 продолжаются поиски на территории 50 гектаров, работы идут посменно в круглосуточном режиме. К данному моменту найдено более 4770 фрагментов самолета.

Генеральный конструктор завода «Антонов» Дмитрий Кива высказался о расшифровке самописцев Ан-148. По его мнению, падение лайнера произошло из-за плохой подготовки летчиков. Капитан судна ранее летал вторым пилотом, а второй летчик имел малое число налетов, а до этого трудился стюардом.
Никита Готский
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