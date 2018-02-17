МЧС перегруппировало силы на месте падения Ан-148

Руководитель МЧС Владимир Пучков указал перегруппировать силы, использованные в утилизации итогов аварии Ан-148. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Никита Готский

По словам министра, все поисковые операции продолжаются, в настоящее время выполняется комплекс задач, решаемый системой МЧС, а также иными службами, которые работают в режиме ЧС. Также Пучков дал указание подготовить предложения по транспортировке останков погибших к пункту захоронений. Он призвал осуществлять мероприятия на местах с привлечением специалистов Роструда, соцзащиты и медбригад.На месте падения Ан-148 продолжаются поиски на территории 50 гектаров, работы идут посменно в круглосуточном режиме. К данному моменту найдено более 4770 фрагментов самолета.Генеральный конструктор завода «Антонов» Дмитрий Кива высказался о расшифровке самописцев Ан-148. По его мнению, падение лайнера произошло из-за плохой подготовки летчиков. Капитан судна ранее летал вторым пилотом, а второй летчик имел малое число налетов, а до этого трудился стюардом.