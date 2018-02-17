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| | Пьяный погорелец в Екатеринбурге избил разбудившего его пожарного

Пьяный погорелец в Екатеринбурге избил разбудившего его пожарного

Сегодня, 16:31
Очередной вызов в Екатеринбурге окончился для пожарного не благодарностями спасённого мужчины, а телесными повреждениями, которые спасатель получил от неблагодарного погорельца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный погорелец в Екатеринбурге избил разбудившего его пожарного

 

В данный момент сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге занимаются тщательной проверкой инцидента, в котором побои были нанесены пожарному, который пытался разбудить мужчину в горящем доме. О задымлении в одной из квартир в жилом доме в спасательный участок сообщили обеспокоенные соседи незадачливого мужчины. По прибытии на место происшествия спасателям никто не открыл дверь, из-за чего её пришлось взломать, чтобы проникнуть в задымлённое помещение.

По предварительным данным, мужчина, который ранее спал после употребления изрядного количества спиртных напитков, проснулся от звуков взлома двери в его жилище и набросился на незваного гостя, нанеся ему телесные повреждения. Пьяного мужчину задержали и доставили в полицейский участок, а пострадавший пожарный написал на него заявление.
Александр Вест
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