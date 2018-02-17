Едва не сломал шею: Под Кемерово мужчина разбился, упав с масленичного столба

В Анжеро-Судженске под Кемерово во время празднования Масленицы, мужчина полез на столб за призом, и сорвавшись упал.

Случившееся несчастье произошло 17 февраля во время празднования Масленицы. Во время конкурса, в котором участники должны вскарабкаться на столб для получения приза, мужчина вызвался первым на участие и в раздетом виде полез на столб. Это был первый участник игры, он смог добраться до вершины, но на спуске не удержался и сорвался вниз. На трагедию была вызвана карета скорой помощи, на которой мужчина был доставлен в больницу. В данный момент он находится в реанимационном отделении, за его жизнь борются врачи. После трагедии праздник Масленицы был завершен.

Очевидцы случившегося выложили снятое видео происшедшего в интернет, которое привело в шок всех зрителей.

Пелагея Лебединская