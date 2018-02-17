Едва не сломал шею: Под Кемерово мужчина разбился, упав с масленичного столба

Едва не сломал шею: Под Кемерово мужчина разбился, упав с масленичного столбаСегодня, 16:04
15 августа в поселке Казенная Зима на девятилетнего мальчика упал столб. Причиной инцидента стал мужчина, который был водителем грузовой машины. Мужчина не
В Воронеже на улице Минской во время празднования Масленицы умер мужчина. Как предполагают свидетели трагедии, он подавился во время поедания блинов на
В пятницу, 20 июня произошло дорожно-транспортное происшествие на 46 километре Минской кольцевой автодороги. Автомобиль Volkswagen Caddy, за рулём которого был