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| | Гражданин России в авто на скорости прорывался в Польшу

Гражданин России в авто на скорости прорывался в Польшу

Сегодня, 16:00
Служителями пограничной службы Белоруссии был задержан 43-летний гражданин России, который незаконно пытался на автомобиле прорваться в Польшу на огромной скорости. К счастью, нарушитель не зацепил автобус, проходивший пограничный контроль.

Гражданин России в авто на скорости прорывался в Польшу

 

Ситуация произошла вечером 16 февраля на пункте пропуска в Берестовице. На скорости более 120 км/час автомобиль Fiat, за рулём которого был россиянин, проехал на красный свет светофора, сбив при этом шлагбаум. Его остановило лишь пограничное средство принудительной остановки, расположенное специально для таких случаев.

Нарушитель серьёзно не пострадал, отделавшись ушибами и ссадинами, что нельзя сказать о его автомобиле. Сейчас мужчина пребывает в следственном изоляторе до выяснения обстоятельств о его настоящих намерениях.
Дарья Пышняк
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