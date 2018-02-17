Гражданин России в авто на скорости прорывался в Польшу

Ситуация произошла вечером 16 февраля на пункте пропуска в Берестовице. На скорости более 120 км/час автомобиль Fiat, за рулём которого был россиянин, проехал на красный свет светофора, сбив при этом шлагбаум. Его остановило лишь пограничное средство принудительной остановки, расположенное специально для таких случаев.
Нарушитель серьёзно не пострадал, отделавшись ушибами и ссадинами, что нельзя сказать о его автомобиле. Сейчас мужчина пребывает в следственном изоляторе до выяснения обстоятельств о его настоящих намерениях.