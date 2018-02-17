Под Саратовом девочка разбилась на смерть во время катания с горки

В Саратовской области девочка 11 лет во время катания со снежной горки ударилась об дерево и разбилась насмерть.

Пелагея Лебединская

Страшная трагедия произошла в Калининске, где родители со своей 11 летней дочерью отправились на катания на заснеженные горки. Девочка во время спуска с горки на санках на большой скорости выехала с колеи и врезалась в дерево. На случившееся были вызваны карета скорой помощи и наряд полиции. Девочку госпитализировали, но в связи с полученными травмами ребенок скончался в машине скорой помощи.В данный момент по факту происшедшего ведется расследование. Сотрудниками полиции опрашиваются очевидцы и родители умершего ребенка. Известно только то, что ребенок из благополучной семьи и предполагается, что это скорее всего несчастный случай.