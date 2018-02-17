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| | Детский омбудсмен взял на контроль дело о смерти воспитанницы детсада

Детский омбудсмен взял на контроль дело о смерти воспитанницы детсада

Сегодня, 15:20
Член по контролю прав детей Евгений Бунимович собственноручно будет вести дело по поводу смерти трёхлетней девочки. Происшествие случилось в детском саду Новой Москвы. В ходе расследования выявили, что воспитатель просто-напросто забыл малышку после прогулки на улице.

Детский омбудсмен взял на контроль дело о смерти воспитанницы детсада

 

Как сообщает сам омбудсмен - есть две версии смерти воспитанницы. Первая связана с тем, что девочку позабыли, после чего она замёрзла. Вторая версия состоит в том, что ребёнку стало плохо и кроха скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

Бунимович поведал, что сейчас идёт подробный опрос свидетелей и тщательно просматривают записи с камер видеонаблюдения. Всё это делают для того, чтобы установить возможность воспитательской халатности. После экспертизы преподавателям вынесут вердикт об их компетентности.

Происшествие случилось 16 февраля в детсадц № 2120 под названием «Белоснежка». На территории учреждения скончалась девочка трёх лет. По инциденту возбуждено уголовное дело по статье 109 уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").
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