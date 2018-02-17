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| | В Мексике заметили пролетающее над пляжами НЛО

В Мексике заметили пролетающее над пляжами НЛО

Сегодня, 15:27
В ряде социальных сетей популярность набирают снимки, сделанные в мексиканском городе Тулум, славящемся своими экзотическими пляжами. На обнародованных изображениях запечатлено появление двух НЛО белого цвета.

В Мексике заметили пролетающее над пляжами НЛО

 

Корпорация Google с помощью функции Google Street View предоставляет пользователям со всего мира возможность насладиться пейзажами невиданной красоты в панорамном режиме. Данная функция использует заранее подготовленные снимки, сделанные специалистами компании по всему миру. На фотографиях с изображением пляжа в Тулуме в Мексике уфологи рассмотрели ранее незамеченные неопознанные летающие объекты, которые весьма встревожили многих пользователей.

В Мексике заметили пролетающее над пляжами НЛО

 

На первый взгляд на опубликованных фото нет никаких особенностей, однако, приблизив его, можно заметить два летящих объекта, расположенных довольно близко друг к другу. Пользователи заявили, что НЛО не похожи ни на самолёт, ни на дрон, поэтому ведущие мировые уфологи заявляют о том, что увиденные объекты являются инопланетными летательными аппаратами.
Александр Вест
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