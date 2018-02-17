В Мексике заметили пролетающее над пляжами НЛО

В ряде социальных сетей популярность набирают снимки, сделанные в мексиканском городе Тулум, славящемся своими экзотическими пляжами. На обнародованных изображениях запечатлено появление двух НЛО белого цвета.

Корпорация Google с помощью функции Google Street View предоставляет пользователям со всего мира возможность насладиться пейзажами невиданной красоты в панорамном режиме. Данная функция использует заранее подготовленные снимки, сделанные специалистами компании по всему миру. На фотографиях с изображением пляжа в Тулуме в Мексике уфологи рассмотрели ранее незамеченные неопознанные летающие объекты, которые весьма встревожили многих пользователей.

Александр Вест

На первый взгляд на опубликованных фото нет никаких особенностей, однако, приблизив его, можно заметить два летящих объекта, расположенных довольно близко друг к другу. Пользователи заявили, что НЛО не похожи ни на самолёт, ни на дрон, поэтому ведущие мировые уфологи заявляют о том, что увиденные объекты являются инопланетными летательными аппаратами.