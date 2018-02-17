Мама погибшей в детсаду девочки рассказала о состоянии дочери накануне смерти

В данный момент ведется расследование, открыто уголовное дело, виновные в смерти ребенка понесут должное наказание.
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