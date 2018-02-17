Мама погибшей в детсаду девочки рассказала о состоянии дочери накануне смерти

В Новой Москве, в детском саду, воспитатели после прогулки с детьми на улице забыли трехлетнюю девочку, вследствие переохлаждения на морозе ребенок погиб.

Мама умершей девочки дала интервью журналистам, в котором рассказала о происходящем. Оказывается, ребенок уже неоднократно жаловался маме на воспитателей садика и говорил, что там обижают. Накануне страшной трагедии девочка пришла домой с ушибом на нижней губе и жаловалась маме на головные боли. На что мать особого внимания не заострила, а на утро следующего дня отправила свое чадо в садик, больше живой она ее не видела.

Родителям позвонили воспитатели и с тревогой в голосе, попросили их приехать, не объясняя зачем. Когда мать ребенка приехала в садик, девочка уже лежала в игровой комнате на полу мертвая. Как произошла трагедия, из воспитателей никто объяснить не может. По результатам расследования данного происшествия предполагают, что трехлетнего ребенка, по своей халатности, воспитатели забыли после прогулки на улице. Спустя только пару часов они обнаружили, что в группе нет данной девочки, а выйдя на улицу заметили в сугробе бездыханное тело ребенка.

Пелагея Лебединская

В данный момент ведется расследование, открыто уголовное дело, виновные в смерти ребенка понесут должное наказание.