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| | В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок

В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок

Сегодня, 14:57
Еще один ребенок пострадал в детском саду, где погибла 3-летняя девочка. Оба инцидента произошли в одно и то же время.

В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок

 

Из детсада, который находится в Новой Москве, где ранее скончалась трехлетняя девочка, с серьезным повреждением попал в клинику другой малыш. Девочка 5 лет получила сотрясение мозга и травму головы, играя с ровесниками, воспитатели сообщили об этом родителям ребенка. Девочку в сопровождении матери отправили в больницу. По словам педагогов, девочку толкнули, когда та играла с детьми, и она ударилась головой.

Прежде в СК России рассказали о признаках халатности в деле о гибели 3-летнего ребенка в детсаду Новой Москвы. По данному факту открыто уголовное дело. По предварительной версии следователей, девочка умерла от сердечной дисфункции. СК не может утверждать, что два случая в детсаду могут быть взаимосвязаны.
Никита Готский
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