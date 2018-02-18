Пьяный пациент в Сочи избил водителя и фельдшера скорой

Карета скорой помощи прибыла по вызову в посёлок Чайсовхоз в Сочи, где в частном секторе водителю и фельдшеру были нанесены телесные повреждения тяжёлой степени мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Вест

Официальные представители сочинского управления здравоохранения рассказали о том, что вызов в скорую помощь поступил из частного сектора в посёлке Чайсовхоз. По телефону специалистам сообщили, что пострадавший человек напоролся на штырь, однако, по прибытию на место происшествия медработники скорой установили, что травма от штыря оказалась ножевым ранением. Из-за возникшего конфликта пьяный пациент избил как фельдшера, так и водителя скорой, которые сообщили о случившемся в полицию. Хулигана, устроившего драку с работниками скорой, доставили в ближайшее отделение полиции, где на него был составлен протокол относительно адимнистративного правонарушения.Медики диагностировали у фельдшера множественные ушибы, а водитель поступил в больницу с ножевым ранением. В данный момент жизням работников скорой ничего не угрожает, а правоохранители решают вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.