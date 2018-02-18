«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | Пьяный пациент в Сочи избил водителя и фельдшера скорой

Пьяный пациент в Сочи избил водителя и фельдшера скорой

Сегодня, 02:30
Карета скорой помощи прибыла по вызову в посёлок Чайсовхоз в Сочи, где в частном секторе водителю и фельдшеру были нанесены телесные повреждения тяжёлой степени мужчиной, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный пациент в Сочи избил водителя и фельдшера скорой

 

Официальные представители сочинского управления здравоохранения рассказали о том, что вызов в скорую помощь поступил из частного сектора в посёлке Чайсовхоз. По телефону специалистам сообщили, что пострадавший человек напоролся на штырь, однако, по прибытию на место происшествия медработники скорой установили, что травма от штыря оказалась ножевым ранением. Из-за возникшего конфликта пьяный пациент избил как фельдшера, так и водителя скорой, которые сообщили о случившемся в полицию. Хулигана, устроившего драку с работниками скорой, доставили в ближайшее отделение полиции, где на него был составлен протокол относительно адимнистративного правонарушения.

Медики диагностировали у фельдшера множественные ушибы, а водитель поступил в больницу с ножевым ранением. В данный момент жизням работников скорой ничего не угрожает, а правоохранители решают вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.
Александр Вест
Новости по теме
В центре Санкт-Петербурга на фельдшера «скорой» напал пациент
В центре Санкт-Петербурга на фельдшера «скорой» напал пациент

В центре Санкт- Петербурга на фельдшера «скорой» напал пациент. Инцидент случился в Центральном районе Северной столицы 17 июля.

В Бурятии пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи
В Бурятии пьяный пациент напал на фельдшера скорой помощи

В Бурятии при оказании первой медицинской помощи пациент не сразу понял, что ему хотят помочь, так как был пьян. В результате этого больной напал на фельдшера

В Новосибирске пьяный мужчина избил фельдшера
В Новосибирске пьяный мужчина избил фельдшера "Скорой помощи"

В Новосибирске пассажир «Скорой помощи» совершил нападение на фельдшера и жестоко избил ее, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости