Расстрелявший школьников во Флориде парень готов признать свою вину

Говард Финкельштейн, являющийся правозащитником Николаса Круза, обвиняемого в убийстве 17 школьников, заявил о том, что подсудимый готов раскаяться в содеянном, признав свою вину перед судом.

Представители телевизионного канала ABC сообщили о том, что Николас попросил, чтобы прокурор не требовал смертной казни для него, если он признает свою вину. Правозащитник Круза заметил, что в данный момент необходимо подумать о том, как помочь семьям, столкнувшимся с невосполнимой потерей, а произошедшее следует оставить в прошлом. Адвокат заметил, что нужно приложить все усилия к процессу исцеления людей, как цельного общества. Говард Финкельштейн подчеркнул тот факт, что подсудимому не может быть никаких оправданий, однако он действительно нуждался в помощи специалиста до и в момент совершения столь серьёзного преступления.

Александр Вест

Напомним, в результате стрельбы, которую в одной из школ Флориды по ученикам открыл из винтовки Круз, погибли не менее 17 людей, а ещё 14 получили различные повреждения. Четверо школьников в данный момент всё ещё находятся в критическом состоянии.