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| | В Ростове появилась ловушка для автомобилей

В Ростове появилась ловушка для автомобилей

Сегодня, 13:29
Жители города Ростов сравнили разломанную ливневую решетку канализации с ловушкой, сделанной во времена вьетнамской войны.

В Ростове появилась ловушка для автомобилей

 

В социальных сетях жители Ростова начали выставлять снимки с жалобами в комментариях на ловушку для автомобилистов. На улице Семашко обнаружили сломанную ливневую решетку, до которой никому нет дела, а ведь отломанные прутья уже пробили не одно колесо автомобиля. Местные жители отмечают, что неоднократно уже жаловались, но никакие меры по устранению поломки не предпринимаются, решетку никто не чинит и не заменяет на другую. Со слов автолюбителей, дорожные службы ждут, когда в канализацию провалится какая-то машина.

Автолюбители, проживающие в этом районе, которые знают где находится ловушка, объезжают ее стороной, а вот невнимательным гостям порой приходится из-за нее чинить свои автомобили.
Пелагея Лебединская
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