Директор детсада отозвалась о смерти 3-летней девочки

Алла Шурухина, руководящая детским садом, сотрудники которого не досчитались одного ребёнка после очередной прогулки, а впоследствии обнаружили его в критическом состоянии в снегу, заявила о том, что случившееся является серьезной трагедией. Также Шурухина отметила, что подобное случается, а в данный момент самое главное - не тревожить родителей, столкнувшихся с внезапным горем. Напомним, прежде чем вызвать скорую помощь, воспитательницы сообщили медсестре, работающей в детсаду, о найденной в снегу малышке. Однако реанимационные мероприятия, проводимые медработником, не привели к спасению ребёнка.
Одна из мам отозвалась о дошкольном заведении, в котором произошла данная трагедия. По её словам, детсад не отличается безупречной организацией, а родительский комитет, в который она входит, уже не раз пытался добиться уменьшения групп детей. Обеспокоенный родитель заявила, что группа, в которой числилась погибшая девочка, должна состоять из 26 детей, а на деле в ней числятся 35 человек.