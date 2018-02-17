Директор детсада отозвалась о смерти 3-летней девочки

Директор дошкольного учреждения, в котором с жизнью рассталась трёхлетняя воспитанница, прокомментировала произошедшее, заметив, что случаи внезапной биологической смерти среди детей довольно редки, однако иногда всё же случаются.

Александр Вест

Алла Шурухина, руководящая детским садом, сотрудники которого не досчитались одного ребёнка после очередной прогулки, а впоследствии обнаружили его в критическом состоянии в снегу, заявила о том, что случившееся является серьезной трагедией. Также Шурухина отметила, что подобное случается, а в данный момент самое главное - не тревожить родителей, столкнувшихся с внезапным горем. Напомним, прежде чем вызвать скорую помощь, воспитательницы сообщили медсестре, работающей в детсаду, о найденной в снегу малышке. Однако реанимационные мероприятия, проводимые медработником, не привели к спасению ребёнка.Одна из мам отозвалась о дошкольном заведении, в котором произошла данная трагедия. По её словам, детсад не отличается безупречной организацией, а родительский комитет, в который она входит, уже не раз пытался добиться уменьшения групп детей. Обеспокоенный родитель заявила, что группа, в которой числилась погибшая девочка, должна состоять из 26 детей, а на деле в ней числятся 35 человек.