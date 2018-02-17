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| | Родители погибшей в детсаду трехлетней девочки поделились подробностями ее смерти

Родители погибшей в детсаду трехлетней девочки поделились подробностями ее смерти

Сегодня, 13:12
Накануне в одном из детсадов Новой Москвы погибла трехлетняя девочка, забытая воспитателями на улице во время прогулки. Подробностями ее смерти поделились родители ребенка.

Родители погибшей в детсаду трехлетней девочки поделились подробностями ее смерти

 

Семья малышки переехала в столицу два года назад. Родители воспитывали троих детей. Старший ребенок ходит в школу. Девочке уже девять лет. Средний – шестилетний мальчик – тоже ходил в садик, в котором погибла его сестра.

По словам родителей, малышке не нравилось в детском саду – воспитатели на нее постоянно кричали, как и на других детей. Несмотря на то, что характер у девочки был непростой, в садике она была лишь половину дня. Родители всегда забирали ее не позже 12:30. В день, когда произошло несчастье, работники детсада позвонили отцу и попросили срочно приехать. На вопрос, что же случилось, однозначного ответа они не дали. Встревоженный не на шутку родитель приехал в садик № 2120 и увидел свою бездыханную дочь.

Педагоги рассказали, что во время прогулки малышке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала. Однако родители в такую формулировку не верят. По их словам, за месяц до трагедии их дочь полностью обследовали, взяли все анализы и сообщили, что кроха полностью здорова.

После смерти ребенка выяснилось, что в данном дошкольном учреждении не все гладко. Оказывается, что в группу зачисляют по сорок человек, что является грубым нарушением. Одна из матерей воспитанников возмущается, что в группе, куда зачислен ее ребенок - 38 детей. На ее возмущения воспитатели отмахиваются и говорят, что никогда все дети в один день не приходят, но это не соответствовало действительности. Часто были случаи, что дети присутствовали в садике в полном составе. Отмечается, что максимально в группе может 28 человек. Родители воспитанников «Белоснежки» рассказывают, что просили руководство учреждения открыть еще одну группу, но их не услышали.

Одним из последствий переполненности групп стала гибель девочки – педагоги просто сбились со счета и хватились малышки уже в помещении. К тому моменту, как кроху обнаружили в сугробе, она была мертва. Врачи не смогли вернуть ее к жизни. Теперь делом занимается СК РФ.
Дарья Светозарова
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