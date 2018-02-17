«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Максим Галкин шокирован языческим обрядом в Никола-Ленивце Владимир Жириновский эмоционально вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти"
| | В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейст

В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейст

Вчера, 23:30
В деревне под названием Маракса, расположенной в Колпашевском районе, правоохранители столкнулись с явлением, которое не смогли объяснить. По вызову местных жителей прибыли полицейские, ставшие свидетелями действий полтергейста.

В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейст

 

Хозяин жилища рассказал о том, что в последние два дня с его домом начали происходить довольно странные вещи: различные предметы, в том числе и ножи, стали летать по всему дому, разбрасываясь в разные стороны по неустановленной причине, со шкафов падают книги, а также перегорает большинство лампочек в здании. Столкнувшись с необъяснимым явлением жители дома прибегли к помощи правоохранителей, вызвав наряд полиции для обследования их жилища.

 
В Сети активный интерес пользователей привлёк официальный рапорт полицейского, в котором он доложил начальству о том, что в присутствии правоохранителей, прибывших на указанный адрес по вызову, стали происходить необъяснимые вещи. По словам полицейского, при нём из комнаты вылетела палка, однако, в ней никто не находился, а также упал шкаф рядом с сотрудником полиции, а из книжного шкафа неподалёку стали сыпаться книги. Данным случаем уже заинтересовались уфологи и экстрасенсы со всей России.

Александр Вест
Новости по теме
На видео попало «привидение» в старинном доме в Британии
На видео попало «привидение» в старинном доме в Британии

В древней усадьбе, расположенной в неметропольном графстве Кент в Британии, владельцу жилища удалось заснять на видео доказательство существования привидений.

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО
Жители Тулы стали свидетелями появления в небе НЛО

Жители Тулы стали свидетелями появления в небе поздней ночью неопознанного летающего объекта, который смогли запечатлеть на камеру. Мужчина, который

Пожар унес жизнь одного человека
Пожар унес жизнь одного человека

Возгорание произошло в квартире, расположенной на 5 –ом этаже 9-ти этажного панельного дома. В огне погиб 43-летний хозяин жилища.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости