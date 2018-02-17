В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейст

В деревне под названием Маракса, расположенной в Колпашевском районе, правоохранители столкнулись с явлением, которое не смогли объяснить. По вызову местных жителей прибыли полицейские, ставшие свидетелями действий полтергейста.

В Сети активный интерес пользователей привлёк официальный рапорт полицейского, в котором он доложил начальству о том, что в присутствии правоохранителей, прибывших на указанный адрес по вызову, стали происходить необъяснимые вещи. По словам полицейского, при нём из комнаты вылетела палка, однако, в ней никто не находился, а также упал шкаф рядом с сотрудником полиции, а из книжного шкафа неподалёку стали сыпаться книги. Данным случаем уже заинтересовались уфологи и экстрасенсы со всей России.

Александр Вест

Хозяин жилища рассказал о том, что в последние два дня с его домом начали происходить довольно странные вещи: различные предметы, в том числе и ножи, стали летать по всему дому, разбрасываясь в разные стороны по неустановленной причине, со шкафов падают книги, а также перегорает большинство лампочек в здании. Столкнувшись с необъяснимым явлением жители дома прибегли к помощи правоохранителей, вызвав наряд полиции для обследования их жилища.