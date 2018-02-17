В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейст

Хозяин жилища рассказал о том, что в последние два дня с его домом начали происходить довольно странные вещи: различные предметы, в том числе и ножи, стали летать по всему дому, разбрасываясь в разные стороны по неустановленной причине, со шкафов падают книги, а также перегорает большинство лампочек в здании. Столкнувшись с необъяснимым явлением жители дома прибегли к помощи правоохранителей, вызвав наряд полиции для обследования их жилища.
В томской деревне на видео попал разбушевавшийся полтергейстВчера, 23:30
В древней усадьбе, расположенной в неметропольном графстве Кент в Британии, владельцу жилища удалось заснять на видео доказательство существования привидений.
Жители Тулы стали свидетелями появления в небе поздней ночью неопознанного летающего объекта, который смогли запечатлеть на камеру. Мужчина, который
Возгорание произошло в квартире, расположенной на 5 –ом этаже 9-ти этажного панельного дома. В огне погиб 43-летний хозяин жилища.