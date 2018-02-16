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| | Отец пилота Ан-148 назвал абсурдом версию о выключенных приборах

Отец пилота Ан-148 назвал абсурдом версию о выключенных приборах

Вчера, 22:27
Отец пилота Арсена Гамбаряна, погибшего во время крушения Ан-148 в Подмосковье, не верит предположениям экспертов о том, что летчики не включили обогрев приемников полного давления. По его мнению, обвинять экипаж воздушного судна в непрофессионализме нельзя.

Отец пилота Ан-148 назвал абсурдом версию о выключенных приборах

 

По словам Гамбаряна, приборы должны оповещать пилотов о проблемах еще до взлета. Поэтому все обвинения летчиков являются абсурдными. Отец желает добиться прослушивания речевого самописца, разбившегося Ан-148. Он готов обращаться за помощью к руководителям самого высокого уровня. Мужчина намерен в последний раз услышать голос сына и сделать для себя определенные выводы относительно случившегося. По поводу данного инцидента бытуют разные мнения. Согласно официальной версии специалистов, трагическая ситуация возникла из-за того, что летчики не включили обогрев приемников. В итоге приборы показали неверные данные. Когда пилоты обнаружили ошибку они испытали огромный стресс, ситуация вышла из-под контроля и произошло непоправимое.

Не все эксперты придерживаются официальной точки зрения. По мнению некоторых специалистов, в этой истории еще много неясного и делать выводы с полной уверенностью сейчас не представляется возможным.
Домбровский Сергей
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