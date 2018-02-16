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| | Экстрасенсы предложили свою версию причин крушения Ан-148

Экстрасенсы предложили свою версию причин крушения Ан-148

Вчера, 20:35
Авиакатастрофа в Подмосковье с Ан-148 привлекла внимание не только транспортной прокуратуры, но и экстрасенсов с ясновидящими. По словам таролога Марианны Абриватовой, погибшие неслучайно находились в день трагедии на борту разбившегося самолета.

Экстрасенсы предложили свою версию причин крушения Ан-148

 

Гадалка уверена, все во Вселенной происходит своевременно. Если люди ушли из этой жизни, значит их миссия на Земле завершилась. По мнению Абириватовой, причиной крушения Ан-148 стал не теракт, а огромная энергия. Эта сила уничтожила самолет, пассажиров и членов экипажа. По законам Вселенной погибшие перешли в другое измерение. Для живущих на нашей планете данное событие стало трагедией. По словам провидицы, в жизни нет случайностей и каждый человек умирает тогда, когда должен.

По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановой, катастрофа произошла из-за невнимательности пилотов или ошибки наземных служб. Экстрасенс соглашается со своей коллегой и не считает случившееся терактом. Ахметжанова допускает наличие на Ан-148 секретного груза, возможно взрывоопасного, о котором не знали пассажиры.
Домбровский Сергей
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