Экстрасенсы предложили свою версию причин крушения Ан-148

Авиакатастрофа в Подмосковье с Ан-148 привлекла внимание не только транспортной прокуратуры, но и экстрасенсов с ясновидящими. По словам таролога Марианны Абриватовой, погибшие неслучайно находились в день трагедии на борту разбившегося самолета.

Домбровский Сергей

Гадалка уверена, все во Вселенной происходит своевременно. Если люди ушли из этой жизни, значит их миссия на Земле завершилась. По мнению Абириватовой, причиной крушения Ан-148 стал не теракт, а огромная энергия. Эта сила уничтожила самолет, пассажиров и членов экипажа. По законам Вселенной погибшие перешли в другое измерение. Для живущих на нашей планете данное событие стало трагедией. По словам провидицы, в жизни нет случайностей и каждый человек умирает тогда, когда должен.По мнению ясновидящей Кажетты Ахметжановой, катастрофа произошла из-за невнимательности пилотов или ошибки наземных служб. Экстрасенс соглашается со своей коллегой и не считает случившееся терактом. Ахметжанова допускает наличие на Ан-148 секретного груза, возможно взрывоопасного, о котором не знали пассажиры.