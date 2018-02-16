После падения Ан-148 у пилотов могут массово отбирать челябинские лицензии

Челябинский учебный центр «ЧелАвиа» готовится к проверке транспортной прокуратуры. После крушения Ан-148 следователи посетят это заведение. Летчики опасаются лишиться лицензий.

Домбровский Сергей

На разбившемся самолете находился Сергей Гамбарян, который проходит подготовку в УТЦ «ЧелАвиа». Этот человек выполняла обязанности бортпроводника до переквалификации. Отец Габмбаряна работал пилотом, поэтому сын взял пример с родственника, выучился на летчика, сдал экзамены и практику. Мужчина получил свидетельство пилота в 2013 году. Через три года срок лицензии «ЧелАвиа» истек и у 30 выпускников центра отобрали документы о прохождении обучения.Повышенное внимание к Челябинскому учреждению по подготовке летчиков начали проявлять после крушения самолета в Казани. Данный инцидент спровоцировал проверки. В результате оказалось, что у пилота разбившегося воздушного судна поддельное свидетельство «ЧелАвиа». Такие документы выдавали коммерческие организации. Знакомые Гамбраяна защищают этого человека. По словам приятелей погибшего пилота, их товарищ прошел отличную подготовку и имел достаточно практики, чтобы не совершать серьезных оплошностей.