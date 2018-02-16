Петербуржец умер за рулем автомобиля на Дальневосточном проспекте

Под железнодорожным мостом на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария. Водитель иномарки скончался, управляя автомобилем. Об этом проинформировал Вячеслав Степченко, пресс-секретарь ГУ МВД по региону.

Виктория Озерова

Сегодня около 13:00 на перекрестке Гранитной улицы и Дальневосточного проспекта в Санкт-Петербурге произошел инцидент. В соцсетях свидетели проинформировали о перестрелке под мостом железнодорожного соединения. Информация о характере инцидента не подтвердилась. В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что на пересечении улиц произошло ДТП. Автомобиль Kia Sorento остановился перед мостом. Водителю машины стало плохо, он через некоторое время скончался. На место прибыли экстренные службы, сотрудники которых положили тело мужчины перед автомобилем, что и стало причиной слухов о перестрелке.Правоохранители на данный момент устанавливают личность и возраст умершего. Детали инцидента уточняются.