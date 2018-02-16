Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Петербуржец умер за рулем автомобиля на Дальневосточном проспекте

Петербуржец умер за рулем автомобиля на Дальневосточном проспекте

Вчера, 19:02
Под железнодорожным мостом на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге произошла авария. Водитель иномарки скончался, управляя автомобилем. Об этом проинформировал Вячеслав Степченко, пресс-секретарь ГУ МВД по региону.

Петербуржец умер за рулем автомобиля на Дальневосточном проспекте

 

Сегодня около 13:00 на перекрестке Гранитной улицы и Дальневосточного проспекта в Санкт-Петербурге произошел инцидент. В соцсетях свидетели проинформировали о перестрелке под мостом железнодорожного соединения. Информация о характере инцидента не подтвердилась. В пресс-службе ГУ МВД рассказали, что на пересечении улиц произошло ДТП. Автомобиль Kia Sorento остановился перед мостом. Водителю машины стало плохо, он через некоторое время скончался. На место прибыли экстренные службы, сотрудники которых положили тело мужчины перед автомобилем, что и стало причиной слухов о перестрелке.

Правоохранители на данный момент устанавливают личность и возраст умершего. Детали инцидента уточняются.
Виктория Озерова
Новости по теме
В Петербурге на Лесном проспекте произошло смертельное ДТП
В Петербурге на Лесном проспекте произошло смертельное ДТП

Днем одиннадцатого февраля в Санкт-Петербурге произошел смертельный дорожный инцидент, унесший жизнь одного из участников ДТП. Авария имела место в Калининском

На Выборгской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись две иномарки
На Выборгской набережной в Санкт-Петербурге столкнулись две иномарки

В Санкт-Петербурге произошло ДТП. На Выборгской набережной перед Гренадерским мостом столкнулись две иномарки, обе под управлением автоледи.

В Петербурге под мостом Обводного канала иномарка перевернулась на крышу
В Петербурге под мостом Обводного канала иномарка перевернулась на крышу

Ранним утром вторника в Санкт-Петербурге, а именно под мостом через Обводный канал, произошла дорожная авария. Очевидцы рассказывают, что мужчина, управлявший

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости