Ученицу из Уфы затравили одноклассники после рекламы про «Вику с сифилисом»

В Башкирии родители девятиклассницы обратились с заявлением в полицию. Они пожаловались на то, что их дочь затравили в школе одноклассники после просмотра рекламы про «Вику с сифилисом».

Домбровский Сергей

Полицейские начали разбираться с этим делом. В Сети сверстники опубликовали фотографию своей приятельницы. Ребята на виртуальных ресурсах распространили информацию о наличии сифилиса у одноклассницы Вики. Классная руководительница предпочитает не вмешиваться в случившееся, а педагоги считают это простой детской шалостью и рекомендуют не обращать внимание на неразумные поступки школьников.С такой позицией не согласны родители затравленной девушки. Они пытались привлечь одноклассников дочери к ответственности за распространение клеветы. Полицейские не смогли удовлетворить желание родителей, поскольку обидчики их дочери чересчур юны, чтобы получить по заслугам за свои шалости. Во всем обвинили пап и мам баловников, которые не уделяют должного времени воспитанию своих детей. В рекламном видео компании Durex рассказывается о Вике, у которой сифилис, и рекомендуется приобретать контрацептивы, дабы защитить себя от подобной проблемы.