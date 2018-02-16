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| | Ученицу из Уфы затравили одноклассники после рекламы про «Вику с сифилисом»

Ученицу из Уфы затравили одноклассники после рекламы про «Вику с сифилисом»

Вчера, 18:17
В Башкирии родители девятиклассницы обратились с заявлением в полицию. Они пожаловались на то, что их дочь затравили в школе одноклассники после просмотра рекламы про «Вику с сифилисом».

Ученицу из Уфы затравили одноклассники после рекламы про «Вику с сифилисом»

 

Полицейские начали разбираться с этим делом. В Сети сверстники опубликовали фотографию своей приятельницы. Ребята на виртуальных ресурсах распространили информацию о наличии сифилиса у одноклассницы Вики. Классная руководительница предпочитает не вмешиваться в случившееся, а педагоги считают это простой детской шалостью и рекомендуют не обращать внимание на неразумные поступки школьников.


С такой позицией не согласны родители затравленной девушки. Они пытались привлечь одноклассников дочери к ответственности за распространение клеветы. Полицейские не смогли удовлетворить желание родителей, поскольку обидчики их дочери чересчур юны, чтобы получить по заслугам за свои шалости. Во всем обвинили пап и мам баловников, которые не уделяют должного времени воспитанию своих детей. В рекламном видео компании Durex рассказывается о Вике, у которой сифилис, и рекомендуется приобретать контрацептивы, дабы защитить себя от подобной проблемы.
Домбровский Сергей
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