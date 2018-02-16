Экс-летчик прокомментировал расшифровку самописца упавшего Ан-148

Заслуженный пилот ССР, эксперт Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал расшифровку «черного ящика» Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Московской области.

Домбровский Сергей

По словам специалиста, осталось много непонятных моментов. Исходя из содержания разговора членов экипажа самолета, на воздушном судне вышел из строя указатель скорости движения, но ведь существует прибор «Авиагоризонт». Он определяет пространственное положение лайнера. Оборудование для определения высоты – барометрическое и радио с точностью до сантиметра сообщают информацию о том, на какое расстояние поднялся самолет над поверхностью. Современные лайнеры оснащаются приборами, сигнализирующими о необходимости прекратить снижение.По мнению Смирнова, расшифровка речевого самописца оставила больше вопросов, нежели ответов. Именно поэтому к данной информации нужно относится с предельной осторожностью. На данный момент неясно, почему пилоты не убрали крен Ан-148 и не прекратили снижение.