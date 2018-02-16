Спасатели проводят операцию по расчистке в лесополосе на месте крушения Ан-148

Сотрудники МЧС проводят операцию по расчистке зоны лесополосы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Предварительные итоги обследования будут подведены 18 февраля. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по региону.

Виктория Озерова

Спасатели продолжают обследовать лесополосу в зоне авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья. Территория поисков не изменилась и составляет 50 гектаров. Главной задачей спасательной службы является обнаружение обломков Ан-148 и предметы личного пользования погибших. За все время проведения операции было найдено около пяти тысяч фрагментов лайнера, их доставили в ЛИИ им. М. М. Громова на экспертизу. Владимир Пучков, глава МЧС РФ, сообщил, что на данный момент также проводится анализ ДНК для опознания погибших. Предварительные итоги по поисковой операции и дальнейшие решения будут приняты в воскресенье.Напомним, что Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета 11 февраля. Погибли 71 человек.