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| | Спасатели проводят операцию по расчистке в лесополосе на месте крушения Ан-148

Спасатели проводят операцию по расчистке в лесополосе на месте крушения Ан-148

Сегодня, 16:34
Сотрудники МЧС проводят операцию по расчистке зоны лесополосы на месте крушения Ан-148 в Подмосковье. Предварительные итоги обследования будут подведены 18 февраля. Об этом проинформировали в ГУ МЧС по региону.

Спасатели проводят операцию по расчистке в лесополосе на месте крушения Ан-148

 

Спасатели продолжают обследовать лесополосу в зоне авиакатастрофы в Раменском районе Подмосковья. Территория поисков не изменилась и составляет 50 гектаров. Главной задачей спасательной службы является обнаружение обломков Ан-148 и предметы личного пользования погибших. За все время проведения операции было найдено около пяти тысяч фрагментов лайнера, их доставили в ЛИИ им. М. М. Громова на экспертизу. Владимир Пучков, глава МЧС РФ, сообщил, что на данный момент также проводится анализ ДНК для опознания погибших. Предварительные итоги по поисковой операции и дальнейшие решения будут приняты в воскресенье.

Напомним, что Ан-148 потерпел крушение через несколько минут после вылета 11 февраля. Погибли 71 человек.
Виктория Озерова
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