Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148

Известная блогер Лена Миро поделилась со своими поклонниками соображениями по поводу крушения пассажирского авиалайнера Ан-148, упавшего в Подмосковье. Лена заметила, что ранее считала пилотов одними из самых профессиональных людей, однако разочаровалась в них.

Александр Вест

По словам Миро, ранее она полагала, что пилот является неким сверхчеловеком, если берёт на свои плечи ответственность за сотни других жизней, которые целиком и полностью зависят от него в полёте. По словам блогера, её представление в корне изменилось после того, как эксперты расшифровали данные речевого самописца упавшего авиалайнера. Выяснилось, что вплоть до момента падения самолёта пилоты Ан-148 непрерывно ругались, а не старались найти выход из сложившейся ситуации.Также Лена Миро заметила, что они проявили вопиющий непрофессионализм и в том, что перед полётом из-за своей халатности не проверили, прогреты ли датчики, которые прямо посреди рейса замерзли из-за экстремальных погодных условий.