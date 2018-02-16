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| | Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148

Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148

Сегодня, 15:27
Заслуженный пилот России Юрий Сытник дал экспертную оценку случившемуся во время падения лайнера «Саратовских авиалиний» Ан-148. Он также рассказал о том, что сказали пилоты самолета перед столкновением с землей.

Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148

 

Ранее сообщили, что в МАК считают одной из основных версий ошибку пилотирования. Есть мнение, что летчики забыли включить перед взлетом обогрев приемников полного давления. Из-за этого датчики обледенели и стали подавать искаженную информацию об изменении скорости и высоты. Когда пилоты заметили, что судно стремительно приближается к поверхности, они перешли на ручное управление, однако участь самолета и всех, кто находился на борту, была предрешена. При ударе о землю лайнер достиг скорости 800 километров в час, а угол наклона составил 30 градусов. Такое положение расценивается как «невозврат». Спасти положение при помощи руля уже было невозможно.

Эксперт добавил, что пилоты допустили не одну ошибку. Сытник считает, что исправить ситуацию можно было уже во время полета – достаточно было включить обогрев на полминуты. Он также уверяет, что экипаж, вероятнее всего, проигнорировал сообщение табло об ошибке системы или просто не заметил ее. Заслуженный летчик добавил, что после расшифровки «черного ящика» будут слышны лишь слова «Тяни! Тяни», а еще нецензурная брань.
Дарья Светозарова
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