Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизирую полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху Уникальный смартфон NOA N7 разрешает получать 80-мегапиксельные фото Роскомнадзор увеличивает скорость блокировки сайтов Папарацци засняли поцелуй Селены Гомес и Джастина Бибера
| | Погибшая в Подмосковье пассажирка Ан-148 готовила сюрприз для дочери

Погибшая в Подмосковье пассажирка Ан-148 готовила сюрприз для дочери

Сегодня, 15:00
Журналистам удалось узнать, что одна из пассажирок, находящихся на борту Ан-148 во время крушения в одном из районов Подмосковья, собиралась сделать своей дочери сюрприз, появившись неожиданно на праздновании её дня рождения.

Погибшая в Подмосковье пассажирка Ан-148 готовила сюрприз для дочери

 

Ольга Леонова, ранее проживавшая в Москве, собиралась удивить дочь, появившись в Орске на её дне рождения, а о предстоящем визите были осведомлены лишь её двоюродные сёстры. Задумке Ольги не суждено было сбыться, так как у судьбы были другие планы насчёт жизней 71 пассажира, находящихся в том рейса на авиалайнере Ан-148. Расследование причин случившейся авиакатастрофы, потрясшей всю мировую общественность, заняло целых пять дней, в которые эксперты старались установить точную причину данной страшной аварии. Как выяснилось, пилоты не смогли справиться с управлением самолётом из-за отказа бортовых приборов, которые выдавали экипажу неверную информацию, попросту замёрзнув из-за экстремальных погодных условий.

Также журналистам удалось пообщаться с матерью одного из погибших пассажиров. По словам женщины, её сын Владимир Ремарчук являлся военным, отбывающим службу в Воркуте. Мать погибшего мужчины заявила, что ему пришлось приобрести один из последних билетов на роковой рейс, так как он очень спешил проведать свою любимую матушку. 
Александр Вест
Новости по теме
Анастасия Заворотнюк выглядит не старше своей 22-летней дочери
Анастасия Заворотнюк выглядит не старше своей 22-летней дочери

Популярная телеведущая и актриса Анастасия Заворотнюк поразила своих многочисленных поклонников, появившись на снимке с собственной дочерью, на котором многие

Ольга Бузова преподнесла маме грандиозный сюрприз
Ольга Бузова преподнесла маме грандиозный сюрприз

Ольга Бузова преподнесла матери грандиозный подарок. Звезда шоу «Дом-2» вместе с сестрой купила Ирине Александровне путевку в страны Европы. Свой день рождения

Вера Брежнева на день рождения получила съедобный сюрприз от дочки
Вера Брежнева на день рождения получила съедобный сюрприз от дочки

Вчера, 3 февраля, известная певица и телеведущая Вера Брежнева отмечала свой День рождения. Артистке исполнилось 33 года. Самый приятный подарок на свои

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости