Погибшая в Подмосковье пассажирка Ан-148 готовила сюрприз для дочери

Журналистам удалось узнать, что одна из пассажирок, находящихся на борту Ан-148 во время крушения в одном из районов Подмосковья, собиралась сделать своей дочери сюрприз, появившись неожиданно на праздновании её дня рождения.

Александр Вест

Ольга Леонова, ранее проживавшая в Москве, собиралась удивить дочь, появившись в Орске на её дне рождения, а о предстоящем визите были осведомлены лишь её двоюродные сёстры. Задумке Ольги не суждено было сбыться, так как у судьбы были другие планы насчёт жизней 71 пассажира, находящихся в том рейса на авиалайнере Ан-148. Расследование причин случившейся авиакатастрофы, потрясшей всю мировую общественность, заняло целых пять дней, в которые эксперты старались установить точную причину данной страшной аварии. Как выяснилось, пилоты не смогли справиться с управлением самолётом из-за отказа бортовых приборов, которые выдавали экипажу неверную информацию, попросту замёрзнув из-за экстремальных погодных условий.Также журналистам удалось пообщаться с матерью одного из погибших пассажиров. По словам женщины, её сын Владимир Ремарчук являлся военным, отбывающим службу в Воркуте. Мать погибшего мужчины заявила, что ему пришлось приобрести один из последних билетов на роковой рейс, так как он очень спешил проведать свою любимую матушку.