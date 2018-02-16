Глава МЧС РФ сообщил информацию об операции на месте крушения Ан-148

Руководитель Министерства чрезвычайных ситуаций России Владимир Пучков сообщил новую информацию об операции на месте крушения Ан-148 в Московской области, которое произошло 11 февраля. По словам главы ведомства, итоги по проделанной работе подведут 18 февраля.

Домбровский Сергей

Пучков заявил, что специалисты на основе полученных сведений сделают логические выводы относительно причин случившегося и примут важные решения. 15 февраля сотрудникам МАК удалось расшифровать «черные ящик» самолета и узнать, о чем пилоты говорили перед трагедий. Темой разговора членов экипажа стала неправильные показания приборов, определяющих скорость воздушного судна. В итоге летчики допустили ошибку при старте.Ан-148 разбился, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Разбирательства этого дела продолжаются. На данный момент рассматривают различные версии причин трагедии. В воскресенье официально объявят некоторые выводы о случившемся.