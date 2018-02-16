Глава МЧС РФ сообщил информацию об операции на месте крушения Ан-148

Пучков заявил, что специалисты на основе полученных сведений сделают логические выводы относительно причин случившегося и примут важные решения. 15 февраля сотрудникам МАК удалось расшифровать «черные ящик» самолета и узнать, о чем пилоты говорили перед трагедий. Темой разговора членов экипажа стала неправильные показания приборов, определяющих скорость воздушного судна. В итоге летчики допустили ошибку при старте.
Ан-148 разбился, погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Разбирательства этого дела продолжаются. На данный момент рассматривают различные версии причин трагедии. В воскресенье официально объявят некоторые выводы о случившемся.