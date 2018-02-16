В Петербурге школьница отравилась психотропными веществами

На проспект Просвещения в Санкт-Петербург в четверг, 15 февраля, прибыла карета «скорой помощи». Медики госпитализировали из школы одну из учениц и увезли ее в больницу. Сообщается, что девочка отравилась пока не установленным психотропным препаратом.

Николай Офицеров

Как известно, 13-летней девочке внезапно стало плохо во время урока. Учителя не могут точно сказать, потому возможно все произошло во время перемены. Врачи диагностировали у нее острое отравление. Позже было отвергнута версия с некачественным питанием в местной столовой.Пока остается неизвестно, что именно приняла девочка. Врачи детской больницы имени Раухфуса сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Правоохранители на данный момент пытаются установить все обстоятельства отравления воспитанницы седьмого класса. Ситуацией заинтересовались сотрудники службы по делам несовершеннолетних.Проводится проверка. Девочка все еще в больнице, ее состояние оценивается, как среднетяжелое. К счастью, ее здоровью на данный момент ничего не угрожает.