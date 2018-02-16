Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | В Петербурге школьница отравилась психотропными веществами

В Петербурге школьница отравилась психотропными веществами

Вчера, 21:40
На проспект Просвещения в Санкт-Петербург в четверг, 15 февраля, прибыла карета «скорой помощи». Медики госпитализировали из школы одну из учениц и увезли ее в больницу. Сообщается, что девочка отравилась пока не установленным психотропным препаратом.

В Петербурге школьница отравилась психотропными веществами

 

Как известно, 13-летней девочке внезапно стало плохо во время урока. Учителя не могут точно сказать, потому возможно все произошло во время перемены. Врачи диагностировали у нее острое отравление. Позже было отвергнута версия с некачественным питанием в местной столовой.

Пока остается неизвестно, что именно приняла девочка. Врачи детской больницы имени Раухфуса сообщили о случившемся в правоохранительные органы. Правоохранители на данный момент пытаются установить все обстоятельства отравления воспитанницы седьмого класса. Ситуацией заинтересовались сотрудники службы по делам несовершеннолетних.

Проводится проверка. Девочка все еще в больнице, ее состояние оценивается, как среднетяжелое. К счастью, ее здоровью на данный момент ничего не угрожает.
Николай Офицеров
Новости по теме
Пятилетняя девочка отравилась лекарствами в Ленобласти
Пятилетняя девочка отравилась лекарствами в Ленобласти

В Ленобласти в Волховском районе пятилетняя девочка отравилась неизвестными лекарственными препаратами.

В Петербурге 14-летняя школьница отравилась аптечным лекарством
В Петербурге 14-летняя школьница отравилась аптечным лекарством

Сотрудники МВД по Санкт-Петербургу сообщили, что 7 января на дежурный пост приблизительно в 19:50 поступила информация о том, что в клинику поступила 14-летняя

В Новотроицке 11-летняя девочка отравилась ядовитыми ягодами
В Новотроицке 11-летняя девочка отравилась ядовитыми ягодами

В ночь на 10 сентября в Новотроицке в больницу доставили 11-летнюю девочку, которая отравилась ядовитыми ягодами. Как передает пресс-центр областного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости