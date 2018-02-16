Епископ Орский перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы

11 февраля в Подмосковье произошло крушение Ан-148. В результате данного инцидента погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Епископ Орский Ириней из своих личных доходов перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы.

Домбровский Сергей

Воздушное судно вылетело из Домодедово и направлялось в Орск, но конечного пункта не достигло, рухнув на землю в Подмосковье. Родственники погибших получат от священнослужителя Иринея 100 тысяч рублей. Также прихожане станут выплачивать двум студенткам педагогического высшего учебного заведения архиерейскую стипендию. Мать этих девушек погибла во время перелета на Ан-148. У них есть младшая сестра, которую хотят отправить в детский дом. Епископ Орский приложит все силы для того, чтобы родственницы жили вместе.Церкви посещают верующие и отдают деньги настоятелям. Священники спросят у прихожан, кто потерял родственников при крушении самолета и окажут им помощь. На десятый день после происшествия в храмах Орска состоится массовая молитва о погибших. После панихиды и литургии родственники жертв катастрофы соберутся в отдельных помещениях церквей, чтобы поделиться своим горем.