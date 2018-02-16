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| | Епископ Орский перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы

Епископ Орский перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы

Сегодня, 12:52
11 февраля в Подмосковье произошло крушение Ан-148. В результате данного инцидента погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Епископ Орский Ириней из своих личных доходов перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы.

Епископ Орский перечислит 100 тысяч рублей родственникам жертв авиакатастрофы

 

Воздушное судно вылетело из Домодедово и направлялось в Орск, но конечного пункта не достигло, рухнув на землю в Подмосковье. Родственники погибших получат от священнослужителя Иринея 100 тысяч рублей. Также прихожане станут выплачивать двум студенткам педагогического высшего учебного заведения архиерейскую стипендию. Мать этих девушек погибла во время перелета на Ан-148. У них есть младшая сестра, которую хотят отправить в детский дом. Епископ Орский приложит все силы для того, чтобы родственницы жили вместе.

Церкви посещают верующие и отдают деньги настоятелям. Священники спросят у прихожан, кто потерял родственников при крушении самолета и окажут им помощь. На десятый день после происшествия в храмах Орска состоится массовая молитва о погибших. После панихиды и литургии родственники жертв катастрофы соберутся в отдельных помещениях церквей, чтобы поделиться своим горем.
Домбровский Сергей
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