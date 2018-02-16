Авиакатастрофа с Ан-148 осиротила 13 детей

Трагедия в Раменском районе Подмосковья унесла жизни 71 человека. Судьбы близких пассажиров и экипажа погибшего Ан-148 также изменились навсегда. 13 детей в результате авиакатастрофы остались сиротами. Такие данные привели в МЧС по Оренбургской области.

Дарья Светозарова

Также сообщается, что областное отделение Пенсионного фонда уже оформило соответствующие документы. 15 иждивенцев будут получать пенсию по утрате кормильца. Эти выплаты назначены за девятерых жертв крушения.По состоянию на 16 февраля, уже 31 семье сотрудниками Орской рабочей группы было оказано консультационно-разъяснительное сопровождение. Экстренная психологическая помощь понадобилась 124 людям. Ее оказали местные психологи. Страховые агенты приняли родственников 41 жертвы катастрофы. Для половины из них подготовлены документы на получения выплат в размере двух миллионов рублей. 23 человека получат региональные выплаты по миллиону рублей. Также пенсии получили двое взрослых, которые относятся к категории людей с ограниченными возможностями.Пассажирский лайнер «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля спустя несколько минут после взлета. Предположительно, причиной крушения стали обледеневшие датчики, которые предоставили пилотам неверную информацию о скорости судна. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. На сегодняшний день уже найдены 1400 фрагментов тел жертв аварии.