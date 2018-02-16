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| | В Сети раскрыли причину расстрела школьников во Флориде

В Сети раскрыли причину расстрела школьников во Флориде

Сегодня, 12:05
Следователи узнали, что могло стать причиной того, что Николас Круз из винтовки расстрелял школьников, обучающихся в одном из учебных заведений города Паркленд, расположенного во Флориде. Преступник рассказал о странных голосах в голове.

В Сети раскрыли причину расстрела школьников во Флориде

 

Все знакомые 19-летнего Николаса заявили о том, что он являлся достаточно трудным подростком, который часто страдал от одиночества. После смерти приёмной матери Круз попал в очередную семью, которая обеспечила подростку приёмы у психиатра из-за его нескончаемой депрессии. Однако, как утверждает адвокат семейства, куда попал Николас, вскоре сеансы психотерапевта прекратились. Один из приятелей Круза, обучающийся в корпусе офицеров для юношей, описал его как психопата, проявляющего нездоровый интерес к оружию.

 

Напомним, в результате стрельбы, которую Николас открыл по школьникам в Паркленде, погибли 17 учеников, а ещё 14 получили ранения различной степени тяжести. Трое школьников до сих пор находятся в тяжёлом состоянии, а доктора полагают, что любой из них может уйти из жизни в любой момент.
Александр Вест
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