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| | В Екатеринбурге на детей рухнула крыша жилого дома

В Екатеринбурге на детей рухнула крыша жилого дома

Вчера, 22:03
Двоих мальчиков в возрасте двух и девяти лет срочно доставили в больницу города Екатеринбурга. Вечером 15 февраля на детей и их деда рухнула крыша жилого двухэтажного здания.

В Екатеринбурге на детей рухнула крыша жилого дома

 

В четверг, 15 февраля, произошло обрушение крыши одного из жилых домов Екатеринбурга. Пострадавшими из-за этого оказались двое детей – мальчиков девяти и двух лет срочно доставили в местную больницу. Также с детьми во время обрушения находился пожилой мужчина, который приходится им дедушкой, но он оказался от госпитализации.

Сотрудником пресс-службы полиции по Свердловскому району было сообщено об эвакуации жильцов аварийного дома. Из-за ветхости постройки существует серьезная опасность дальнейшего обрушения кровли в любой момент. Есть неподтвержденная информация о том, что данную постройку возводили в 1950 году немецкие военнопленные.

Также проверяется версия обрушения крыши, которую связывают с проведением ремонта. Не так давно его осуществляло одно из коммерческих предприятий.
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