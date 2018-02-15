СКР проверяет обрушение грунта в Политехническом музее Москвы

Сотрудники СКР по Москве отправились на место происшествия. Правоохранители намерены выяснить причины чрезвычайного происшествия в музее мегаполиса. Сведения об этом сообщила журналистам представитель столичного СКР Юлия Иванова. Перед следователями поставлена четкая задача и руководители потребуют отчета от подчиненных. Правоохранители приложат максимальные усилия, дабы узнать максимум информации по этому инциденту.
На данный момент официальных заявлений со стороны полиции по поводу случившегося не поступало. Правоохранители обещают информировать работников прессы по мере поступления новых данных относительно трагедии в Политехническом музее Москвы.