СКР проверяет обрушение грунта в Политехническом музее Москвы

15 февраля в подвале Политехнического музея Москвы произошло обрушение грунта. В результате инцидента погиб работник, еще двое его коллег получили травмы. Информацию о случившемся распространяют столичные СМИ.

Домбровский Сергей

Сотрудники СКР по Москве отправились на место происшествия. Правоохранители намерены выяснить причины чрезвычайного происшествия в музее мегаполиса. Сведения об этом сообщила журналистам представитель столичного СКР Юлия Иванова. Перед следователями поставлена четкая задача и руководители потребуют отчета от подчиненных. Правоохранители приложат максимальные усилия, дабы узнать максимум информации по этому инциденту.На данный момент официальных заявлений со стороны полиции по поводу случившегося не поступало. Правоохранители обещают информировать работников прессы по мере поступления новых данных относительно трагедии в Политехническом музее Москвы.