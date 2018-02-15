Сотрудницу Генконсультва США ограбили в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга была ограблена машина сотрудницы Генконсульства США. Общая стоимость ограбленного составила 191 тысячу рублей, также пропали все документы.

Zustasiia Cancarini

Утром 15 февраля около 11 дома по улице Полярников в Петербурге неизвестный мужчина разбил стекло машины Mini Cooper с госномерами США, принадлежащей 52-летней сотруднице Генконсульства США. Грабитель забрал сумку с документами, деньгами, двумя телефонами, а так же личные вещи пострадавшей. Как сообщается в СМИ, общий размер кражи составил 191 тысячу рублей.В полиции сообщили, что данное происшествие действительно произошло и поступило заявление об ограблении, однако в Генконсульстве США сообщили, что у них нет работницы, подходившей под описание пострадавшей.