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| | Сотрудницу Генконсультва США ограбили в Петербурге

Сотрудницу Генконсультва США ограбили в Петербурге

Вчера, 20:03
В Невском районе Санкт-Петербурга была ограблена машина сотрудницы Генконсульства США. Общая стоимость ограбленного составила 191 тысячу рублей, также пропали все документы.

Сотрудницу Генконсультва США ограбили в Петербурге

 

Утром 15 февраля около 11 дома по улице Полярников в Петербурге неизвестный мужчина разбил стекло машины Mini Cooper с госномерами США, принадлежащей 52-летней сотруднице Генконсульства США. Грабитель забрал сумку с документами, деньгами, двумя телефонами, а так же личные вещи пострадавшей. Как сообщается в СМИ, общий размер кражи составил 191 тысячу рублей.

В полиции сообщили, что данное происшествие действительно произошло и поступило заявление об ограблении, однако в Генконсульстве США сообщили, что у них нет работницы, подходившей под описание пострадавшей.
Zustasiia Cancarini
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