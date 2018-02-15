Главу РКЦ «Прогресс» обвиняют в злоупотреблении полномочиями

16 февраля в Самарском суде рассмотрят дело по отстранению от занимаемого поста главы ракетно-строительного центра «Прогресс» Александра Кирилина. Заседание состоится в два часа дня. Информацию об этом сообщают местные СМИ.

Домбровский Сергей

Александра Кирилина подозревают в превышении служебных полномочий при подписании контракта между РКЦ «Прогресс» и коммерческой организацией по доставке гидравлического оборудования. В результате финансовых махинаций приспособления приобрели по завышенной стоимости. В итоге РКЦ «Прогресс» потерял более 2 млн евро. Следователи настаивают на том, что Кирилин умышленно заключил сделку ради личной выгоды.Глава РКЦ «Прогресс» отрицает свою виновность. По данным правоохранителей, ракетно-строительный центр начал сотрудничать с коммерческой организацией в 2010 году. В 2014 году РКЦ «Прогресс» получил от компании крупную сумму денег на техническое перевооружение. Оплату приобретенного оборудования компенсировали из федерального бюджета. По мнению экспертов, стоимость станков сильно преувеличена, следователям предстоит узнать, куда на самом деле пошли финансовые средства.