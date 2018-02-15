В МАК рассказали о продолжающейся работе над расшифровкой «черного ящика» погибшего Ан-148

Российские эксперты заявили, что им не нужно содействие украинских коллег из АНТК имени Антонова, поскольку у них имеются все необходимые устройства для расшифровки. Однако они готовы согласиться на привлечение к расследованию украинской стороны, если помощь будет выражаться в консультациях.
13 февраля стало известно, почему мог разбиться лайнер. Из сведений, содержащихся в первом «черном ящике», эксперты заключили, что проблемы в управлении авиасудном возникли спустя две с половиной минуты после взлета. Они заключались в различных показаниях резервного индикатора и индикатора второго пилота. Командир судна принял решение перевести лайнер на ручное управление, но это не спасло ситуацию. Датчики показывали скорость в 200 километров в час, тогда как машина разогналась уже до 800 километров. Проблемы, предположительно возникли из-за обледенения датчиков.