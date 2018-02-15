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| | В МАК рассказали о продолжающейся работе над расшифровкой «черного ящика» погибшего Ан-148

В МАК рассказали о продолжающейся работе над расшифровкой «черного ящика» погибшего Ан-148

Сегодня, 15:25
Сотрудники Межгосударственного авиационного комитета рассказали, что сообщение об окончании работы над расшифровкой бортового самописца, распространяемое СМИ, не соответствует действительности. На самом деле декодирование информации, содержащейся в «черном ящике» разбившегося лайнера, продолжается. На данный момент специалисты добавили, что идет расшифровка второго самописца. Когда процесс будет завершен, станет известно, о чем говорили пилоты самолета незадолго до крушения.

В МАК рассказали о продолжающейся работе над расшифровкой «черного ящика» погибшего Ан-148

 

Российские эксперты заявили, что им не нужно содействие украинских коллег из АНТК имени Антонова, поскольку у них имеются все необходимые устройства для расшифровки. Однако они готовы согласиться на привлечение к расследованию украинской стороны, если помощь будет выражаться в консультациях.

13 февраля стало известно, почему мог разбиться лайнер. Из сведений, содержащихся в первом «черном ящике», эксперты заключили, что проблемы в управлении авиасудном возникли спустя две с половиной минуты после взлета. Они заключались в различных показаниях резервного индикатора и индикатора второго пилота. Командир судна принял решение перевести лайнер на ручное управление, но это не спасло ситуацию. Датчики показывали скорость в 200 километров в час, тогда как машина разогналась уже до 800 километров. Проблемы, предположительно возникли из-за обледенения датчиков.
Дарья Светозарова
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