Одинокая москвичка устроила себе День всех влюбленных и чуть не сгорела

Жительница Москвы решила отметить День Святого Валентина в гордом одиночестве. Дама приготовила вкусный ужин, наполнила бокал вином, зажгла свечи, желая сделать вечер хоть немного более романтичным, выпила хмельной напиток и уснула.

Домбровский Сергей

В жилище одинокой москвички начался пожар в тот момент, когда гражданка находилась в царстве Морфея. Пламя начало уничтожать все вокруг, а владелица помещения наблюдала сны. Работники МЧС, приехавшие тушить пожар вытащили женщину из горящего дома. Пострадавшая получила серьезные ожоги, ее доставили в реанимационное отделение. Врачи называют состояние девушки тяжелым. Медики прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить жизнь одинокой москвичке.В начале февраля этого года при пожаре в квартире на востоке Москвы погибли два человека. Пятеро пострадавших отправили в ожоговый центр. Среди них оказались три ребенка. Работники МЧС настоятельно рекомендуют людям быть осторожными при обращении с огнем.