ФСБ могут разрешить возбуждать дела против спецсубъектов

Федеральной службе безопасности могут передать некоторые полномочия Следственного комитета, а именно возможность заводить уголовные дела в отношении спецсубъектов. Об этом СМИ стало известно из сообщения прокурора Николая Винниченко.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно о законопроекте, внесенном в Госдуму еще в декабре. В соответствии с документом, ФСБ могут передать полномочия СК по возбуждению дел против прокуроров, адвокатов, следователей и других глав служб. Также поправки предполагают передачу Федеральной службе любых уголовных дел для проведения предварительного расследования без объяснений. Об этом написал прокурор Николая Винниченко в ответе председателю Комитета по безопасности ГС РФ Василию Пискареву.Позже некоторые СМИ со ссылкой на слова Пискарева сообщили об отзыве данного законопроекта. Председатель рассказал, что рассмотрение поправок было отменено с инициативы автора проекта сенатора Александрова.