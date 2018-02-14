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| | ФСБ могут разрешить возбуждать дела против спецсубъектов

ФСБ могут разрешить возбуждать дела против спецсубъектов

Вчера, 19:35
Федеральной службе безопасности могут передать некоторые полномочия Следственного комитета, а именно возможность заводить уголовные дела в отношении спецсубъектов. Об этом СМИ стало известно из сообщения прокурора Николая Винниченко.

ФСБ могут разрешить возбуждать дела против спецсубъектов

 

Сегодня стало известно о законопроекте, внесенном в Госдуму еще в декабре. В соответствии с документом, ФСБ могут передать полномочия СК по возбуждению дел против прокуроров, адвокатов, следователей и других глав служб. Также поправки предполагают передачу Федеральной службе любых уголовных дел для проведения предварительного расследования без объяснений. Об этом написал прокурор Николая Винниченко в ответе председателю Комитета по безопасности ГС РФ Василию Пискареву.

Позже некоторые СМИ со ссылкой на слова Пискарева сообщили об отзыве данного законопроекта. Председатель рассказал, что рассмотрение поправок было отменено с инициативы автора проекта сенатора Александрова.
Виктория Озерова
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