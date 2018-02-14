С ленивого заключенного взыскали 50 тыс руб за содержание в колонии

Кочевский районный суд Пермского края обязал заключенного ФКУ ИК-40 ГУФСИН России выплатить более 50 тысяч рублей за содержание в колонии. Ведомство приняло такое решение на основании того, что мужчина в течение всего 2017 года отказывался от трудоустройства. Об этом проинформировала пресс-служба краевой прокуратуры.

Виктория Озерова

Прокуратура Пермского края провела проверку в ФКУ ИК-40 ГУФСИН России. В ходе мероприятий было выявлено нарушение. Один из заключенных в течение 2017 года отказывался от работы без уважительных на то причин, что перечит требованиям Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Прокурор, проводящий проверку, принял решение обратиться в суд и взыскать с заключенного сумму за его содержание в колонии за год.Кочевский районный суд рассмотрел дело и принял решение удовлетворить иск прокурора в полном объеме, то есть взыскать с заключенного 50,3 тысячи рублей.