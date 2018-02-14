Водитель Bentley на полной скорости врезался в кроссовер пенсионера

Автомобилист на Bentley нарушил правило дорожного движения в Великобритании поблизости городка Амершем и приговорен к одному году и двум месяцам тюрьмы. Отмечается, что водитель этого транспортного средства на полной скорости врезался в машину пожилого британца.

Дарья Светозарова

Столкновение произошло еще минувшей осенью в графстве Бэкингемшир, на одной из узких пригородных улочек. Водитель автомобиля Ford Kuga Тим Эдвардс ехал по дороге в соответствии с местными правилами дорожного движения. Он уступил дорогу четырем легковым авто, остановившись на автобусной остановке, после чего продолжил движение на полосе. В этот момент на машину пожилого британца наехал водитель-лихач на Bentley, предварительно зацепив ограждение. 74-летний Эвардс рассказывает, что даже испугаться не успел – так все быстро произошло. К счастью, он не пострадал, чего не сказать о машине. 46-летний виновник ДТП получил серьезные травмы, хоть и смог самостоятельно выйти из машины.Скорость его автомобиля на момент столкновения достигла 137 километров в час. Он сразу после аварии набрал номер приятеля и тот успел его увезти с места происшествия еще до при бытия скорой и полиции, но его нашли по пятнам крови на сидении авто. Эдвардс рассказывает, что с тех пор спокойно проезжает мимо места аварии, но все равно считает срок для Ричарда Плама слишком маленьким. На видео аварию снял регистратор, а распространило его британское издание Daily Mail.