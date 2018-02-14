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| | Агрессивный геймер с оружием вломился в дом к кумирам-стримерам в США

Агрессивный геймер с оружием вломился в дом к кумирам-стримерам в США

Сегодня, 16:47
26 января в американском городе Остине, в штате Техас, произошел опасный инцидент. В дом к популярным стримерам и звездам хостинга YouTube Меган Терни и Гевину Фри вломился вооруженный и агрессивно настроенный поклонник-геймер. Хозяева дома вынуждены были укрыться в собственном шкафу и уже оттуда вызывать полицейских.

Агрессивный геймер с оружием вломился в дом к кумирам-стримерам в США

 

Прежде чем в дом прибыли сотрудники американских правоохранительных органов, игрок успел сделать как минимум один выстрел. Отмечается, что стримеры спали, когда «визитер» начал бить стекла в их доме. После этого он вторгся в помещение и провел там обыск – что именно он искал, Меган и Гевин не знают. После того, как геймер привел в беспорядок дом, он направился к машине. Там его и застрелили прибывшие по вызову полисмены.

В последствии выяснилось, что злоумышленника звали Кристофер Джайлс и жил он в одиннадцати часах езды от своих несостоявшихся жертв. Кроме того, что он проживал в Нью-Мехико, о нем известно, что он был одинок и встревожен. Подробностями инцидента занимаются местные детективы.
Дарья Светозарова
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