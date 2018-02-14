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| | В Петербурге обнаружили мумию пенсионера с самодельной куклой в кровати

В Петербурге обнаружили мумию пенсионера с самодельной куклой в кровати

Сегодня, 16:21
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обнаружили весьма страшную находку в одном из жилых домов, где в квартире нашли мумифицированные останки пенсионера, умершего от старости.

В Петербурге обнаружили мумию пенсионера с самодельной куклой в кровати

 

В полицию поступило сообщение от встревоженных соседей пожилого мужчины, которые оповестили правоохранителей о довольно неприятном запахе, исходящем из запечатанной квартиры. Вскрыв дверь, полицейские обнаружили мумифицированные останки пожилого гражданина, который, как установили эксперты, ушёл из жизни по естественным причинам. Умершим оказался 66-летний гражданин, на теле которого не было обнаружено следов насилия или других признаков насильственной смерти.

Правоохранители были весьма смущены тем фактом, что рядом с кроватью усопшего мужчины находилась кукла женщины, которую пенсионер смастерил самостоятельно из ненужного тряпья и мусора. Личность умершего гражданина установили с помощью документов, найденных в его жилище.
Александр Вест
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