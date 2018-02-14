В руке 11-летнего мальчика выросла улитка

Медики Лос-Анджелеса рассказали об уникальной операции. В медицинское учреждение обратился 11-летний мальчик с нарывом на локте. Ребенок рассказал, что поранил руку, когда купался на одном из пляжей. Произошло это за семь дней до его обращения к врачам. Медики вскрыли нарыв и нашли там инородное тело размером около пяти миллиметров. Оказалось, что в ране обитала, несмотря на неблагоприятные условия, морская улитка-литорина. После операции мальчику разрешили забрать моллюска с собой, но в обычной среде улитка умерла через сутки.
Медики считают, что при купании яйцо моллюска попало в рану на руке ребенка, выжить и вырасти улитке позволили ее уникальные характеристики. Ранее с подобными случаями врачи не сталкивались.