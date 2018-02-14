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| | Боинг United Airlines экстренно приземлился в Гонолулу из-за отвалившейся обшивки

Боинг United Airlines экстренно приземлился в Гонолулу из-за отвалившейся обшивки

Сегодня, 14:56
Самолет Boeing 777 крупнейшей авиакомпании United Airlines сделал вынужденную экстренную посадку в аэропорту Гонолулу. Причиной стала отвалившаяся обшивка двигателя.

Боинг United Airlines экстренно приземлился в Гонолулу из-за отвалившейся обшивки

 

Отмечается, что авиалайнер летел из Сан-Франциско. О том, что у самолета отвалилась обшивка, экипажу сообщили пассажиры воздушного судна. Они увидели это в иллюминаторы. Однако решение о посадке было принято после того, как пилоты уловили вибрации в двигателе. Представители авиакомпании пока не смогли дать ответ: работал ли двигатель во время полета или уже нет.

Боинг United Airlines экстренно приземлился в Гонолулу из-за отвалившейся обшивки

 

В Федеральном управлении гражданской авиации США инициировали проверку. Фотографии двигателя без обшивки пассажиры рейса уже запостили в соцсеть. По их словам, двигатель начал разваливаться на части во время полета над Тихим океаном.

Пользователи Сети, не дожидаясь официального заключения экспертов, начали строить свои версии аварии. Одни подошли к этому с юмором – дескать, за лосиные рога зацепились. Другие принялись поздравлять пилотов с удачным приземлением и отсутствием человеческих жертв. Третьих же всерьез заинтересовало, куда упали обломки обшивки, и не задели ли они какого-нибудь прохожего.
Дарья Светозарова
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