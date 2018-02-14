В Жуковском состоится имитация полета разбившегося Ан-148

Пилоты Летно-исследовательского института (ЛИИ) в подмосковном Жуковском осуществят имитацию перемещения Ан-148, который разбился 11 февраля через несколько минут после поднятия в небо. Информацию об этом сообщают работники ЛИИ.

Домбровский Сергей

По словам экспертов, они хотят узнать точную причину падения самолета Ан-148. Во время имитации полета все параметры будут такими же, как и на воздушном судне, потерпевшем крушение после поднятия в небо из аэропорта Домодедово. Напомним, во время инцидента погиб 71 человек, включая членов экипажа. Имитацию полета осуществят опытные пилоты, они смогут выполнить все на высшем уровне, а это поспособствует выяснению истины.На данный момент специалисты задумались над различными версиями случившегося. Однако доказать верность или ложность предположений может только экспертная комиссия. По неизвестным на данный момент причинам, Ан-148 рухнул через несколько минут после поднятия в воздух. Позже обломки самолета нашли в Подмосковье.