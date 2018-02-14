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| | Сотрудники ФСБ изьяли документацию в одном из офисов банка «Финам»

Сотрудники ФСБ изьяли документацию в одном из офисов банка «Финам»

Сегодня, 14:47
Обыск в одном из офисов банка «Финам» состоялся в соответствии с возбужденным ранее уголовным делом, в следствии чего были изъяты документы для дальнейшей экспертизы.

Сотрудники ФСБ изьяли документацию в одном из офисов банка «Финам»

 

В одном из офисов банка «Финам», расположенном в центре Москвы, 14 февраля, прошли обыскные работы. Главное управления МВД столицы не захотело прокомментировать инцидент с банком "Финам", объяснив, что обыск состоялся в соответствии с возбужденным ранее уголовным делом, в связи с чем доступ к подробностям обыска они не имеют.

В то время как в банке сообщают, что в данный момент центральный офис занимается восстановлением подвергшегося обыску офиса и работы всех удаленных серверов, потому как представители ФСБ во время обыска отключили банковский сервер. Центральный офис Банка прогнозирует восстановить работу офиса в ближайшие часы.
Петр Иванов
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