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| | В СК проверяют факты о падении автомобиля с парома в Астрахани

В СК проверяют факты о падении автомобиля с парома в Астрахани

Сегодня, 14:20
Официальные представители Следственного комитета Российской Федерации инициировали расследование относительно происшествия, зафиксированного в Астрахани, где в результате падения машины в реку с парома погибли два человека.

В СК проверяют факты о падении автомобиля с парома в Астрахани

 

Следователям предстоит проверить, соответствует ли паром на реке в Астрахани всем нормам и требованиям безопасности в связи со случившимся инцидентом. Напомним, легковое авто марки ВАЗ упало за борт водного судна при процессе погрузки на паром. Спасти удалось лишь двоих человек, а пассажир с водителем утонули, не сумев выбраться из авто, заполненного водой. На место, где произошёл инцидент, была направлена группа экспертов от СК, которые проверят соответствие парома всем установленным нормам безопасности.

Заметим, паромная переправа, где произошла данная трагедия, располагается на реке Старая Волга и осуществляет транспортировку пассажиров между сёлами Житное и Седлистое. Одна из женщин, которой удалось выбраться из тонущего автомобиля, была спасена работником парома.
Александр Вест
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